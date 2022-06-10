Кабмин выделит более 970 млн рублей на закупку флагов и гербов для российских школ
Правительство выделит более 970 млн рублей на закупку государственной символики для школ страны. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, передает пресс-служба кабмина.
«Федеральный центр профинансирует приобретение государственной символики России для школ. <...> Речь идет о гербе Российской Федерации, флагах и флагштоках», — отмечается в сообщении.
В текущем году новыми комплектами символики РФ обеспечат 11 тысяч школ в 31 регионе. Планируется, что к 2024 году гербы, флаги и флагштоки появятся во всех общеобразовательных организациях страны.
Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов объявил, что с 1 сентября в начале учебной недели в каждой российской школе будут исполнять гимн и поднимать государственный флаг, напоминает «Свободная пресса».
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