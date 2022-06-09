В России утвердили стандарт поднятия флага и исполнения гимна в школах

По его словам, подписанный им документ был согласован с председателем Геральдического совета при президенте РФ.

«В стандарте описан порядок проведения церемонии поднятия флага, установления флага, герба», - пояснил министр..

Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал идею поднимать флаг и исполнять гимн в школах. Он отметил, что мероприятие лучше перенести там, где его пока невозможно организовать на достойном уровне, сообщает RT.