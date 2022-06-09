Минпросвещения: Школы Донбасса перейдут на российские образовательные стандарты
Общеобразовательные школы в ДНР и ЛНР уже с 1 сентября могут перейти на российские образовательные стандарты. Об этом в четверг заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, сообщают РИА Новости.
«С 1 сентября следующего учебного года школы Донецкой и Луганской народных республик, в том числе освобожденные территории республик могут перейти на наши отечественные стандарты, мы полностью готовы к тому, чтобы школы работали по российским стандартам», - отметил Кравцов.
По его словам, для этого в Донбасс направят российские учебники и пособия, а преподавателей ДНР и ЛНР с 14 июня отправят на повышение квалификации.
Министр также рассказал, что для переобучения учителей Донбасса в регион будут направлены лучшие российские специалисты из педагогических вузов России.
Ранее сообщалось, что школы Мелитополя с 1 сентября перейдут на русский язык.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 774 / сут.
Умерли
380 тыс.+77 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+4 297 / сут.
- Минпросвещения: Школы Донбасса перейдут на российские образовательные стандарты
- В McDonald’s признались, что ещё не придумали новое название
- YouTube удалил канал пранкеров Лексуса и Вована
- Песков: Москва уважает решение главы ДНР Пушилина по смене правительства
- Путин отменил требование к экспортерам продавать 50% валютной выручки
- В Евросоюзе призвали не покупать у России вывезенное с Украины зерно
- В России утвердили стандарт поднятия флага и исполнения гимна в школах
- СМИ: один человек погиб в массовом ДТП в Московской области
- Песков прокомментировал слова Делимханова о сроках спецоперации
- Песков заявил, что новых отключений от поставок газа не планируется
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru