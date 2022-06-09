Минпросвещения: Школы Донбасса перейдут на российские образовательные стандарты

Общеобразовательные школы в ДНР и ЛНР уже с 1 сентября могут перейти на российские образовательные стандарты. Об этом в четверг заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, сообщают РИА Новости.

«С 1 сентября следующего учебного года школы Донецкой и Луганской народных республик, в том числе освобожденные территории республик могут перейти на наши отечественные стандарты, мы полностью готовы к тому, чтобы школы работали по российским стандартам», - отметил Кравцов.

В России утвердили стандарт поднятия флага и исполнения гимна в школах

По его словам, для этого в Донбасс направят российские учебники и пособия, а преподавателей ДНР и ЛНР с 14 июня отправят на повышение квалификации.

Министр также рассказал, что для переобучения учителей Донбасса в регион будут направлены лучшие российские специалисты из педагогических вузов России.

Ранее сообщалось, что школы Мелитополя с 1 сентября перейдут на русский язык.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УчителяШколыДонбассМинпросвет
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры