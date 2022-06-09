Минпросвещения: Школы Донбасса перейдут на российские образовательные стандарты

Общеобразовательные школы в ДНР и ЛНР уже с 1 сентября могут перейти на российские образовательные стандарты. Об этом в четверг заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, сообщают РИА Новости.

«С 1 сентября следующего учебного года школы Донецкой и Луганской народных республик, в том числе освобожденные территории республик могут перейти на наши отечественные стандарты, мы полностью готовы к тому, чтобы школы работали по российским стандартам», - отметил Кравцов.