Школы Владимирской области будут начинать день с подъема флага под гимн России РФ
Несколько школ Владимирской области с мая будут начинать учебный день школьников с торжественного подъема государственного флага под гимн России. Об этом объявила пресс-служба областного департамента образования.
В сообщении отмечается, что все школы области перейдут к такой традиции с 1 сентября.
В ведомстве отметили, что обеспечение школ государственной символикой РФ предусмотрено федеральным проектом «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» нацпроекта «Образование».
Накануне сообщалось, что в школах Воронежской и Калужской областей будут начинать неделю с поднятия флага РФ уже с будущего понедельника, 18 апреля.
Помощник президента Владимир Мединский 24 марта выступил с инициативой привить традицию в российский школах поднятия государственного флага.
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