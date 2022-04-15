Школы Владимирской области будут начинать день с подъема флага под гимн России РФ

Несколько школ Владимирской области с мая будут начинать учебный день школьников с торжественного подъема государственного флага под гимн России. Об этом объявила пресс-служба областного департамента образования.

В сообщении отмечается, что все школы области перейдут к такой традиции с 1 сентября.