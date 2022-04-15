Школы Владимирской области будут начинать день с подъема флага под гимн России РФ

Несколько школ Владимирской области с мая будут начинать учебный день школьников с торжественного подъема государственного флага под гимн России. Об этом объявила пресс-служба областного департамента образования.

В сообщении отмечается, что все школы области перейдут к такой традиции с 1 сентября.

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В ведомстве отметили, что обеспечение школ государственной символикой РФ предусмотрено федеральным проектом «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» нацпроекта «Образование».

Накануне сообщалось, что в школах Воронежской и Калужской областей будут начинать неделю с поднятия флага РФ уже с будущего понедельника, 18 апреля.

Помощник президента Владимир Мединский 24 марта выступил с инициативой привить традицию в российский школах поднятия государственного флага.


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ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:Флаг РоссииШколыВладимирская Область
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