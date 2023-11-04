Кравцов: Россия вошла в топ-10 стран по качеству школьного образования
Россия оказалась в десятку лучших стран мира по качеству школьного образования. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на министра просвещения РФ Сергея Кравцова.
Кравцов напомнил, что в трагические 90-е годы учителя часто оставались без зарплаты, колы не ремонтировали и не оснащали.
«Фактически мы жили в пропасти. Сегодня наша страна вошла в десятку стран по качеству школьного образования, строятся новые школы по поручению президента, идет большая программа обновления школ, ремонта», - отметил министр на полях выставки-форума «Россия».
По словам Кравцова, в России зарплата школьного учителя соответствуют средней по экономике, за классное руководство преподаватели дополнительно каждый месяц получают 5 тысяч рублей.
Ранее преподаватели математики, русского и иностранных языков оказались наиболее востребованными в 40 российских регионах, сообщает РБК.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru