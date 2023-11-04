Кравцов: Россия вошла в топ-10 стран по качеству школьного образования

Кравцов напомнил, что в трагические 90-е годы учителя часто оставались без зарплаты, колы не ремонтировали и не оснащали.

«Фактически мы жили в пропасти. Сегодня наша страна вошла в десятку стран по качеству школьного образования, строятся новые школы по поручению президента, идет большая программа обновления школ, ремонта», - отметил министр на полях выставки-форума «Россия».

По словам Кравцова, в России зарплата школьного учителя соответствуют средней по экономике, за классное руководство преподаватели дополнительно каждый месяц получают 5 тысяч рублей.

Ранее преподаватели математики, русского и иностранных языков оказались наиболее востребованными в 40 российских регионах, сообщает РБК.



