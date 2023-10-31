«Конкурентный уровень»: Зарплаты учителей Москвы перевалили за 300 тысяч рублей

«Все кадры в нашей школе укомплектованы. Мы с удовольствием берем ребят не только из педагогических вузов, но и с будущей переподготовкой из Бауманки, даже из Физтеха. У нас в московских школах есть так называемые IT-полигоны, которые необыкновенно здорово оснащены. Ребята, особенно студенты 4-5 курсов, идут к нам, преподают сначала во внеурочной деятельности, потом проходят переподготовку и остаются учителями информатики, математики и физики. Примерно 80% этих ребят остаются в школе. В школе конкурентный уровень зарплаты, все зависит от того, сколько часов, плюс классное руководство, внеурочная деятельность. В Москве и за 300 тысяч может быть точно», - сказала Перфилова.

Она также рассказала, что в школах в плане предпрофессиональной подготовки есть психолого-педагогические классы, которые помогают выпускникам готовится к вступлению в педагогические вузы.

«Выпускники охотно идут на все направления: русский язык, математика, иностранный язык. У нас сейчас в плане предпрофессиональной подготовки есть психолого-педагогические классы, начиная с 10 класса там учатся и готовятся к вступлению в педагогические вузы. Почти все школы, которые открывают это направление, набирают такие классы. В московские школы нужны не просто учителя. Было время, когда увольняли логопедов, дефектологов, психологов… А они школе сейчас очень нужны», - резюмировала Перфилова.

Ранее, 18 октября, вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что правительство России оценивает нехватку школьных учителей в 11 тысяч человек. По ее словам, власти страны принимают меры для решения этой проблемы, в том числе продолжается реализация программы «Земский учитель», передает «Радиоточка НСН».

