«Конкурентный уровень»: Зарплаты учителей Москвы перевалили за 300 тысяч рублей
Зарплата учителей зависит от количества часов и того, есть ли классное руководство и внеурочная деятельность, отметила в эфире НСН Надежда Перфилова.
В московских школах не наблюдается нехватки учителей математики, русского языка и иностранных языков, рассказала директор школы № 2098 Надежда Перфилова в интервью НСН. По ее словам, зарплата учителей в столице зависит, в частности, от количества часов и может превышать 300 тысяч рублей.
Накануне РБК провело опрос в 40 регионах России, в котором выяснилось, что в стране не хватает учителей математики, русского языка и иностранных языков. Что касается зарплат, то в Москве они, по официальным данным, в 2022 году были выше 125 тысяч рублей. В других регионах эти суммы скромнее: например, в Курганской области учитель получает около 41 тысячи рублей. Перфилова отметила, что не наблюдает дефицита учителей.
«Все кадры в нашей школе укомплектованы. Мы с удовольствием берем ребят не только из педагогических вузов, но и с будущей переподготовкой из Бауманки, даже из Физтеха. У нас в московских школах есть так называемые IT-полигоны, которые необыкновенно здорово оснащены. Ребята, особенно студенты 4-5 курсов, идут к нам, преподают сначала во внеурочной деятельности, потом проходят переподготовку и остаются учителями информатики, математики и физики. Примерно 80% этих ребят остаются в школе. В школе конкурентный уровень зарплаты, все зависит от того, сколько часов, плюс классное руководство, внеурочная деятельность. В Москве и за 300 тысяч может быть точно», - сказала Перфилова.
Она также рассказала, что в школах в плане предпрофессиональной подготовки есть психолого-педагогические классы, которые помогают выпускникам готовится к вступлению в педагогические вузы.
«Выпускники охотно идут на все направления: русский язык, математика, иностранный язык. У нас сейчас в плане предпрофессиональной подготовки есть психолого-педагогические классы, начиная с 10 класса там учатся и готовятся к вступлению в педагогические вузы. Почти все школы, которые открывают это направление, набирают такие классы. В московские школы нужны не просто учителя. Было время, когда увольняли логопедов, дефектологов, психологов… А они школе сейчас очень нужны», - резюмировала Перфилова.
Ранее, 18 октября, вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что правительство России оценивает нехватку школьных учителей в 11 тысяч человек. По ее словам, власти страны принимают меры для решения этой проблемы, в том числе продолжается реализация программы «Земский учитель», передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Мисс Россия» поедет на конкурс «Мисс Вселенная» в костюме Царевны-Лебедь
- В Сочи впервые за продолжительное время нашли краснокнижную ядовитую гадюку
- Студия «Смешарики» снимет первый игровой фильм по сценарию писателя Лукьяненко
- Евгений Петросян сыграет первую роль в кино
- В Анапе мужчине дали семь лет колонии за домогательства к девочкам в лагере
- ФСО проведет в Москве плановые тактико-специальные учения 1-3 ноября
- Арбенина спела о том, что «Бог ушел»
- Мишустин: на развитие Дальнего Востока в 2024 году заложили 80 млрд рублей
- Чичериной грозит пожизненное заключение на Украине
- Вертолет МИ-8 с десятью людьми на борту совершил вынужденную посадку в ЯНАО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru