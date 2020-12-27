Кравцов рассказал о надбавках в 15 тысяч рублей для новых советников в школах

По словам министра, советникам директоров школ по воспитательной работе предусмотрена ежемесячная доплата в размере 15 тысяч рублей.

Кравцов также напомнил, что с 1 сентября 2020 года классные руководители получают дополнительно 5 тысяч рублей, напоминает Газета.ru

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в эфире НСН согласился с необходимостью введения доплат учителям на фоне коронавируса и введения дистанционного обучения.

«За риски докторам, хотя и не всем, всё-таки доплатили. Учителям за риски пока никто ничего не доплатил, и это, с нашей точки зрения, неправильно. Какие (нужны – прим. НСН) выплаты, это вопрос отдельный. Я думаю, не такие, как врачам, потому что врачи работают прямо в «красных зонах». Но выплаты должны быть, причём двоякого рода: за риски и за дополнительную работу, если человек работает дистанционно. Дистанционное преподавание резко увеличивает нагрузки – говорю в том числе и по собственному опыту», - сказал он.

