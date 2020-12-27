Кравцов рассказал о надбавках в 15 тысяч рублей для новых советников в школах
В десяти российских регионах в школах с марта 2021 года введут новую должность советника директора по воспитательной работе. Об этом рассказал «Российской газете» министр просвещения Сергей Кравцов.
По словам министра, советникам директоров школ по воспитательной работе предусмотрена ежемесячная доплата в размере 15 тысяч рублей.
Кравцов также напомнил, что с 1 сентября 2020 года классные руководители получают дополнительно 5 тысяч рублей, напоминает Газета.ru
Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в эфире НСН согласился с необходимостью введения доплат учителям на фоне коронавируса и введения дистанционного обучения.
«За риски докторам, хотя и не всем, всё-таки доплатили. Учителям за риски пока никто ничего не доплатил, и это, с нашей точки зрения, неправильно. Какие (нужны – прим. НСН) выплаты, это вопрос отдельный. Я думаю, не такие, как врачам, потому что врачи работают прямо в «красных зонах». Но выплаты должны быть, причём двоякого рода: за риски и за дополнительную работу, если человек работает дистанционно. Дистанционное преподавание резко увеличивает нагрузки – говорю в том числе и по собственному опыту», - сказал он.
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