Мишустин подписал постановление о выплатах классным руководителям

Классные руководители всех российских школ получат дополнительное денежное вознаграждение в размере пяти тысяч рублей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщается в пресс-службе правительства.

Согласно документу, вознаграждение будет полагаться также педагогам из образовательных учреждений, подведомственных федеральным органам исполнительной власти. Таким как МИД, Минкультуры, Минтранс, МЧС и другие.

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Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о расширении мер поддержки классных руководителей. На начало текущего года в России насчитывалось более 830 тысяч классных руководителей.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Михаил МишустинПравительствоШколыГосподдержка
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