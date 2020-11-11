Мишустин подписал постановление о выплатах классным руководителям
Классные руководители всех российских школ получат дополнительное денежное вознаграждение в размере пяти тысяч рублей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщается в пресс-службе правительства.
Согласно документу, вознаграждение будет полагаться также педагогам из образовательных учреждений, подведомственных федеральным органам исполнительной власти. Таким как МИД, Минкультуры, Минтранс, МЧС и другие.
Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о расширении мер поддержки классных руководителей. На начало текущего года в России насчитывалось более 830 тысяч классных руководителей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru