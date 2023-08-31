Депутат Скрозникова предложила ввести жилищный сертификат для учителей
Член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова («Новые люди») направила обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, в котором предложила ввести жилищные сертификаты для учителей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на копию документа.
Скрозникова отметила, что кадровый дефицит в сфере школьного образования составляет 250 тысяч человек, а число учителей в возрасте от 22 до 25 лет составляет всего 5,5%. Депутат указала, что для изменения ситуации необходимы меры соцподдержки, которые позволят учителям приобретать жилье, получать туристический кешбэк для выезда в санатории и на базы отдыха, а также посещать культурные мероприятия.
Ранее глава комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова сообщила в интервью НСН, что Совет Федерации при содействии профильных ведомств активно лоббирует инициативу, которая бы установила единую систему оплаты труда для российских учителей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru