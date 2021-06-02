Кравцов: первые смены в летних лагерях уже стартовали

Первые смены в российских лагерях стартовали 23 мая. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

По его словам, из-за пандемии в прошлом году в 26 регионах лагеря так и не открылись. В этом году Минпросвещения совместно с профильными ведомствами работает на опережение.

Кравцов отметил, что в 2021 году планируется охватить порядка 6,5 миллиона детей, это больше, чем было в 2019 году (5,7 миллиона).

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Министр также подчеркнул, что во всех детских лагерях предусмотрено наличие медицинского работника, а также обеспечено своевременное тестирование на коронавирус.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил о проведении дополнительных проверок безопасности в учебных заведениях региона и местах детского отдыха.

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Фото: pixabay.com
ТЕГИ:КоронавирусДетский Лагерь
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