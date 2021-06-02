Кравцов: первые смены в летних лагерях уже стартовали

Первые смены в российских лагерях стартовали 23 мая. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

По его словам, из-за пандемии в прошлом году в 26 регионах лагеря так и не открылись. В этом году Минпросвещения совместно с профильными ведомствами работает на опережение.

Кравцов отметил, что в 2021 году планируется охватить порядка 6,5 миллиона детей, это больше, чем было в 2019 году (5,7 миллиона).