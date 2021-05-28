Россияне купили путёвок на 700 млн рублей за три дня программы детского кешбэка

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что за первые три дня работы программы детского туристического кешбэка родители приобрели 21 тысячу путёвок, сообщает ТАСС.

По её словам, родители проявили большой интерес и первая путёвка была приобретена в первые минуты после старта программы. Она отметила, что на данный момент общая сумма приобретённых путёвок составляет 700 миллионов рублей.

«В течение ближайших дней людям автоматически вернется 50% от стоимости путевки, в максимуме - 20 тысяч рублей», - добавила Догузова.

Программа детского туристического кешбэка стартовала в России 25 мая. Чтобы вернуть до половины стоимости путевки в детские стационарные лагеря на летние смены путевку необходимо оплачивать с банковской карты «Мир».

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ТЕГИ:Детский ЛагерьРостуризмРоссия
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