В Подмосковье проверят безопасность школ и летних лагерей

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил о проведении дополнительных проверок безопасности в учебных заведениях региона и местах детского отдыха.

«Прошёл последний звонок, начинаются экзамены. Летом более тысячи школ примут ребятишек на отдых, ещё будут работать около 100 летних лагерей. Мы должны лишний раз убедиться, что все необходимые меры безопасности нами предусмотрены, а к 1 сентября – ввести дополнительный стандарт по обеспечению безопасности», – цитирует Воробьева «Радио 1».

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее заявил, что кроме новых требований к антитеррористической защищённости детских лагерей и баз отдыха, по поручению президента РФ будут разработаны требования по обеспечению безопасности во всех школах страны.

Министерство просвещения объявило в середине мая, что детские лагеря отдыха в России будут разделены на четыре категории в зависимости от количества отдыхающих в смену, а также от уровня безопасности в регионе.

