Кравцов: Охрана всех школ в новых регионах России обеспечена

Кравцов отметил, что охрана всех школ обеспечивается совместно с Росгвардией. Кроме того, по словам министра, в каждой школе вводится должность советника директора по воспитанию. Кравцов пояснил, что в целом создана единая система воспитательной работы, которая включает и советников в среднем профессиональном образовании.

Ранее, 15 января, Сергей Кравцов заявил, что вторая смена есть лишь в 15% российских школ, а третья была полностью ликвидирована, передает «Радиоточка НСН».

