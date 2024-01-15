Кравцов: Охрана всех школ в новых регионах России обеспечена
Все учащиеся начальных классов в новых российских регионах обеспечены горячим питанием, во всех школах есть охрана. Такое заявление сделал министр просвещения РФ Сергей Кравцов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Кравцов отметил, что охрана всех школ обеспечивается совместно с Росгвардией. Кроме того, по словам министра, в каждой школе вводится должность советника директора по воспитанию. Кравцов пояснил, что в целом создана единая система воспитательной работы, которая включает и советников в среднем профессиональном образовании.
Ранее, 15 января, Сергей Кравцов заявил, что вторая смена есть лишь в 15% российских школ, а третья была полностью ликвидирована, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru