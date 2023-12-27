Кравцов заявил о поступлении обновленного учебника истории в школы

В российские школы начал поступать обновленный учебник истории, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Его слова приводит ТАСС.

В новом учебнике обществознания появится раздел по финансовой грамотности

По его словам, в учебнике исправили главы о репрессированных народах.

«К сожалению, определенные неточности были в различных учебниках, особенно в учебниках 1990-х годов», - сказал руководитель ведомства.

В сентябре глава Чечни Рамазан Кадыров поручил изъять из школ республики новые учебники истории России для старших классов. Причиной стала глава о депортации чеченцев в годы Великой Отечественной войны, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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