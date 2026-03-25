Кравцов: Обсуждается запрет на телефоны детям до определенного возраста

В России обсуждается запрет на использование сотового телефона детьми, сообщил в интервью проекту «Эмпатия Манучи» министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

По его словам, речь идет об ограничении до определенного возраста. При этом решение по данному вопросу еще не принято. Кравцов считает ненормальным, когда с трех лет ребенку дают смартфон или планшет, чтобы он не отвлекал родителей. Министр указал, что это влияет на психологическое развитие ребенка. По этой причине необходим определенный возраст, с которого ребенок сможет использовать гаджет.

Детям не нужно запрещать использовать смартфоны, но необходимо проводить работу с родителями, чтобы они уделяли внимание этому вопросу, заявил НСН зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
