В Госдуме предложили ограничить количество уроков для старшеклассников

По его мнению, в день у старшеклассников должно быть не более шести уроков. В настоящее же время их бывает «семь, нередко восемь», и продуктивно работать при такой нагрузке невозможно. Это касается и объёмов домашнего задания.

Депутат указал, что по вопросу снижения нагрузки на школьников следует найти комплексное решение, которое не допустит сокращения количества часов по базовым предметам.

«Если сокращать количество уроков, то только по тем предметам, которые введены в рамках части учебного плана... то, что добавляют регионы и отдельные школы», - заключил Смолин.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предупредил о влиянии чрезмерной нагрузки в школе на здоровье учеников. По данным экспертов, 70-80% учащихся устают от процесса обучения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

