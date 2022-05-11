Кравцов: Историческое просвещение в начальных классах начнётся с 1 сентября
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что историческое просвещение в первых классах в российских школах начнётся уже с 1 сентября 2022 года, сообщает ТАСС.
По его словам, историческая составляющая будет усилена в рамках предметов «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской этики».
«Мы усилим историческое просвещение с 1 сентября следующего учебного года. Сам урок истории будет в том формате, в котором он происходит», - заявил Кравцов.
Министр добавил, что также в новом учебном году появятся киноуроки по историческим темам, а до конца 2022 года школьные учебники истории обновят новейшими событиями.
Ранее Кравцов заявил, что с 1 сентября следующего учебного года в российских школах будут исполнять гимн России.
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