Кравцов исключил введение QR-кодов для учителей

Введение системы QR-кодов для учителей школ не обсуждается. Об этом заявил журналистам министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

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По словам главы Минпросвещения, вопрос вакцинации от коронавируса среди подростков и детей также не стоит на повестке дня. Кравцов подчеркнул, что соответствующие решения могут принимать «врачи и Минздрав».

Ранее Кравцов заявил об отсутствии планов по переводу школ страны на дистанционный режим обучения. По словам министра, в учебных заведениях не регистрируют вспышек COVID-19 в случае соблюдения рекомендованных мер профилактики.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УчителяШколыКоронавирус
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