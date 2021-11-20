Кравцов исключил введение QR-кодов для учителей

По словам главы Минпросвещения, вопрос вакцинации от коронавируса среди подростков и детей также не стоит на повестке дня. Кравцов подчеркнул, что соответствующие решения могут принимать «врачи и Минздрав».

Ранее Кравцов заявил об отсутствии планов по переводу школ страны на дистанционный режим обучения. По словам министра, в учебных заведениях не регистрируют вспышек COVID-19 в случае соблюдения рекомендованных мер профилактики.

