В России появятся центры для детей мигрантов по изучению русского языка

В России планируется создать центры по изучению русского языка для детей мигрантов. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

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В ходе встречи со студентами института «Первая академия медиа» РЭУ имени Г.В. Плеханова он указал, что данный вопрос в настоящее время прорабатывается, центры могут появиться «в течение двух-трёх лет».

«Обязательно, конечно, такие центры помощи в изучении русского языка надо создавать», - заключил министр.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты рассмотрят законопроект о запрете приёма детей мигрантов в школы без знания русского языка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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