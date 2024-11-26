В России появятся центры для детей мигрантов по изучению русского языка
В России планируется создать центры по изучению русского языка для детей мигрантов. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
В ходе встречи со студентами института «Первая академия медиа» РЭУ имени Г.В. Плеханова он указал, что данный вопрос в настоящее время прорабатывается, центры могут появиться «в течение двух-трёх лет».
«Обязательно, конечно, такие центры помощи в изучении русского языка надо создавать», - заключил министр.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты рассмотрят законопроект о запрете приёма детей мигрантов в школы без знания русского языка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru