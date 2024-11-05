Путин предложил создать единые учебники по русскому языку

По его словам, при всём «уникальном этнокультурном, религиозном разнообразии» России именно русский язык «во многом определяет духовную и национальную идентичность».

На заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ он указал, что из этого следует исходить при формировании программ общего образования по предметам «Русский язык» и «Язык народа, государственный язык республики РФ».

«Согласен с экспертами, предлагающими создать по этим предметам единые государственные учебники», - подчеркнул глава государства, добавив, что содержание этих учебных пособий «должно быть сбалансировано и взаимосвязано».

Ранее директор Фонда «Моя история» Иван Есин заявил, что при поддержке Минпросвещения РФ школам Таджикистана будут безвозмездно переданы учебники русского языка и русского языка как иностранного, сообщает RT.

