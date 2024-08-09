«Дожди и 17 градусов»: Вильфанд предупредил москвичей о резком похолодании

В ближайшие выходные россиян ждет умеренно теплая погода с кратковременными осадками в субботу, которые усилятся в ночь на воскресенье, а понедельник станет самым холодным днем. Об этом НСН рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Если в течение рабочих дней текущей недели погода была с переменной облачностью, и температура была около нормы, то завтра циркуляция меняется, в субботу воздушные массы ночью будут перемещаться на запад. Поэтому температура повысится, она уже завтра будет 23-26 градусов в первой половине дня. Но одновременно, начиная с западной границы Московской области, будет перемещаться холодный фронт. Во второй половине дня небо будет более облачным. Пойдут кратковременные дожди. Наиболее интенсивные осадки пойдут ночью, и в воскресенье день будет дождливый. Температура за фронтом понизится. Послезавтра она будет на уровне около 20-21 градуса», - отметил Вильфанд.