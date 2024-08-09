«Дожди и 17 градусов»: Вильфанд предупредил москвичей о резком похолодании
Первая половина следующей недели будет холодной, в понедельник температура не поднимется выше 17-18 градусов, а к выходным снова установится на уровне 23-25 градусов, заявил НСН синоптик Роман Вильфанд.
В ближайшие выходные россиян ждет умеренно теплая погода с кратковременными осадками в субботу, которые усилятся в ночь на воскресенье, а понедельник станет самым холодным днем. Об этом НСН рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Если в течение рабочих дней текущей недели погода была с переменной облачностью, и температура была около нормы, то завтра циркуляция меняется, в субботу воздушные массы ночью будут перемещаться на запад. Поэтому температура повысится, она уже завтра будет 23-26 градусов в первой половине дня. Но одновременно, начиная с западной границы Московской области, будет перемещаться холодный фронт. Во второй половине дня небо будет более облачным. Пойдут кратковременные дожди. Наиболее интенсивные осадки пойдут ночью, и в воскресенье день будет дождливый. Температура за фронтом понизится. Послезавтра она будет на уровне около 20-21 градуса», - отметил Вильфанд.
Говоря о прогнозе на следующую неделю, Вильфанд предупредил, что понедельник будет самым прохладным днем недели, а к выходным температура снова повысится до комфортных 23-25 градусов.
«В понедельник будет тоже дождливый день, интенсивность осадков уменьшится, будет плотная облачность, ветер будет северный. Понедельник будет самым холодным днем следующей недели. Максимальная температура в Москве составит всего 17-18 градусов, это на два-три градуса ниже нормы. С четверга прогнозируется переменная облачность или даже малооблачная погода. Ночные температуры будут в диапазоне от 10-15 градусов, а дневные – 20-25. К концу рабочей недели температура в Москве опять установится в диапазоне 23-25 градусов днем», - заявил синоптик.
Ранее синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил НСН, что в августе не стоит ждать июльской жары.
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