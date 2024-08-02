«Рекордов не ждем»: Леус пообещал москвичам август без жары
Михаил Леус заявил НСН, что в выходные Москва остается под влиянием атлантического циклона, дожди не прекратятся.
В выходные Москва остается под влиянием атлантического циклона, дожди не прекратятся, а температура не поднимется выше 23 градусов, заявил НСН синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«В предстоящие выходные продолжит господствовать хорошо знакомый нам атлантический циклон под названием «Кирсти». Погода будет довольно облачная, по ночам дожди будут постепенно прекращаться, в дневные часы они будут возобновляться, но будут носить локальный характер. В такой ситуации температура будет на один-два градуса ниже нормы. В Москве мы ожидаем 21-23 градуса тепла, в Подмосковье и соседних регионах – от 19 до 24 градусов тепла. По ночам в столице будет 13-15 градусов», - рассказал он.
В начале новой недели циклон отступит, но дожди периодически будут накрывать столицу. По словам Леуса, тепло еще придет в Москву в августе, но июльской жары больше не будет.
«В начале новой недели влияние циклона полностью прекратится на погоду, в понедельник мы дождей не ожидаем. Температура в столице поднимется до 22-24 градусов, по области 20-25 градусов ждем. Примерно такая же температура во вторник, местами возможны небольшие дожди. Но рано говорить о том, что лето закончилось, будут еще теплые дни. Но надо учитывать, что июль получился на три градуса теплее, чем должен был быть, а август ожидается теплее нормы максимум на один градус. Сам август по норме гораздо прохладнее, чем июль, поэтому на жару рассчитывать не стоит», - подытожил собеседник НСН.
В Крыму, Краснодарском крае и Ростовской области в ближайшие годы будет усугубляться проблема засухи из-за нехватки дождей, заявил ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд «Радиоточке НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Группа Garbage отменила оставшиеся концерты из-за травмы солистки
- Телеграм: Обмен заключенными, деанон и тошнотворный Париж
- Сенатора Савельева задержали по подозрению в причастности к организации убийства
- Кара-Мурза завил Байдену, что был уверен, что умрет в тюрьме
- Собянин запретил строить в Москве квартиры менее 28 квадратных метров
- СМИ: Сати Казанова отсудила 614 тысяч рублей за отмену шоу в день траура по «Крокусу»
- Студия Universal экранизирует мемуары Бритни Спирс «Женщина во мне»
- Тело девочки достали из-под завалов дома в Нижнем Тагиле
- NEWS.ru учредил Премию имени погибшего военкора Никиты Цицаги
- СМИ: В Москве захотели запретить электросамокаты в пределах Садового кольца
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru