«Рекордов не ждем»: Леус пообещал москвичам август без жары

«В предстоящие выходные продолжит господствовать хорошо знакомый нам атлантический циклон под названием «Кирсти». Погода будет довольно облачная, по ночам дожди будут постепенно прекращаться, в дневные часы они будут возобновляться, но будут носить локальный характер. В такой ситуации температура будет на один-два градуса ниже нормы. В Москве мы ожидаем 21-23 градуса тепла, в Подмосковье и соседних регионах – от 19 до 24 градусов тепла. По ночам в столице будет 13-15 градусов», - рассказал он.

В начале новой недели циклон отступит, но дожди периодически будут накрывать столицу. По словам Леуса, тепло еще придет в Москву в августе, но июльской жары больше не будет.

«В начале новой недели влияние циклона полностью прекратится на погоду, в понедельник мы дождей не ожидаем. Температура в столице поднимется до 22-24 градусов, по области 20-25 градусов ждем. Примерно такая же температура во вторник, местами возможны небольшие дожди. Но рано говорить о том, что лето закончилось, будут еще теплые дни. Но надо учитывать, что июль получился на три градуса теплее, чем должен был быть, а август ожидается теплее нормы максимум на один градус. Сам август по норме гораздо прохладнее, чем июль, поэтому на жару рассчитывать не стоит», - подытожил собеседник НСН.

В Крыму, Краснодарском крае и Ростовской области в ближайшие годы будет усугубляться проблема засухи из-за нехватки дождей, заявил ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд «Радиоточке НСН».