«Красота пуще неволи. Как светские львицы живут на карантине?»
Официальная работа салонов красоты в Москве вызвала негативную реакцию у их потенциальных посетительниц.
В столичном регионе разрешили работу салонов красоты с медицинской лицензией, несмотря на режим «самоизоляции». Массажные, косметические и спа-салоны, у которых есть этот документ, также могут принимать клиентов.
Известная телеведущая Ксения Собчак на странице в Инстаграм уже выразила свое недоумение от данной инициативы.
«Я пытаюсь понять все-таки ради чего я могу выйти из дома благодаря новым законам а ради чего нет. На фоне всеобщего (ужаса) и разрушающегося мира, вдруг (!) разрешили открыть салон с аппаратными процедурами. Может некоторым чиновникам стало совсем невыносимо смотреть на своих благоверных без ультраформера и биоревитализации? Но главный вопрос у меня такой: правильно ли я понимаю, что если теперь выйду из дома и поеду на «биоревитализацию», а не только в Останкино и обратно, то это как бы норм будет? И в чем идея кампании «Оставайся дома» если рядом происходит явная кампания «сделай лифтинг лица, пока тебя никто не видит»! (орфография и пунктуация сохранены)
О том, как сегодня светские львицы переживают самоизоляцию и могут ли они обходиться без привычных для них салонов красоты, в эфире НСН рассказала светская львица, модель и певица Анна Калашникова.
«Я абсолютно точно не пойду ни в какой салон красоты, даже если вдруг внезапно до конца изоляции откроются вообще все. Я не понимаю смысла изоляции, в которой куда-то ходить можно, а куда-то нельзя. Салон красоты — это не жизненно необходимое заведение, без которого нельзя прожить месяц. Почему люди совершенно не думают о себе и здоровье окружающих? Что это за дурацкие законы? Такими темпами мы так и будем сидеть на карантине до осени, если часть из нас будет продолжать разгуливать по улицам, салонам и ездить в офисы. Опять же, я понимаю, что многие вынуждены работать, но у меня есть знакомые, которые могут вполне без этого прожить, но все равно от скуки едут в офисы. Вопиющее наплевательское отношение ко всем вокруг. Я обожаю, когда во всем обвиняют наше правительство, но при этом начать с себя каждый не в состоянии. Какой салон красоты? Кому нужна ваша укладка и маникюр, если вы умрете?! Успокойтесь и посидите дома! Я очень серьезно подошла к режиму изоляции, хотя мне очень сложно она даётся — я вообще обычно 24/7 на съёмках и в работе, но даже я нашла себе занятие. Считаю, что законы должны действовать на всех. Если это не больницы, не аптеки и не магазины с продуктами, то и открытие их абсолютно не оправданное» – подчеркнула Калашникова.
Похожее мнение высказала и светская львица, бывшая жена Вадима Казаченко - Ольга Казаченко, которая не понимает, как объяснить полицейскому о том, что ей срочно понадобилось сделать маникюр или прическу.
«На мой взгляд открытие подобных салонов очень странное решение. Получается за выход на улицу штраф, а в салон пойти можно? А что сказать полицейскому? Товарищ полицейский я иду в салон, мне можно, я иду делать маникюр и прическу. Еще один вопрос, а как соблюдать дистанцию с клиентом в этом салоне? Даже если и разрешили косметологию, а не маникюр с педикюром, то все равно в чем смысл, контакта не избежать. Да, несколько дней назад я узнала, что мой стилист, владелец салона в который я хожу, заболел коронавирусом. И теперь он ушел на самоизоляцию и открываться не собирается» - рассказала Ольга Козаченко.
Ранее Земфира поделилась со своими поклонниками, чем она занимается в режиме самоизоляции. Музыкант рассказала, что пишет новый альбом, который уже готов на две трети, однако отметила, что сегодня есть вещи поважнее музыки.
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