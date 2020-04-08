«Замереть, чтобы выжить». Земфира рассказала о своей жизни в самоизоляции
Земфира поделилась, что ее новый альбом готов на две трети, хотя сейчас ей больше хочется быть полезной и помогать старикам.
Земфира поделилась со своими поклонниками, чем она занимается в режиме самоизоляции. Музыкант рассказала, что пишет новый альбом, который уже готов на две трети, однако отметила, что сегодня есть вещи поважнее музыки.
«В эти странные дни, когда никто ничего не понимает, я сижу дома. Каждый день хожу от одного инструмента к другому, пытаюсь облечь свои мысли и чувства в песни. Сейчас больше ничего сделать не могу. Пишу альбом, готов на две трети, но разве это важно сейчас? Нет. Важно – сидеть дома, беречь близких. У нас все будет. И альбом, и тур, и все на свете. Но сейчас мы все должны замереть, чтобы выжить», – пишет певица на своей странице в Facebook.
Земфира также призналась, что хотела бы в этот период, который похож на время в романах ее любимого писателя Филипа Дика, помогать старикам и быть полезной.
На днях рок-певица выпустила новую песню за последние полтора года. Она называет «Крым». Композицию оценил музыкальный обозреватель Денис Ступников, отметив в эфире НСН, что драматические события последнего времени пошли Земфире на пользу.
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