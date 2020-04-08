«Замереть, чтобы выжить». Земфира рассказала о своей жизни в самоизоляции

«В эти странные дни, когда никто ничего не понимает, я сижу дома. Каждый день хожу от одного инструмента к другому, пытаюсь облечь свои мысли и чувства в песни. Сейчас больше ничего сделать не могу. Пишу альбом, готов на две трети, но разве это важно сейчас? Нет. Важно – сидеть дома, беречь близких. У нас все будет. И альбом, и тур, и все на свете. Но сейчас мы все должны замереть, чтобы выжить», – пишет певица на своей странице в Facebook.

Земфира также призналась, что хотела бы в этот период, который похож на время в романах ее любимого писателя Филипа Дика, помогать старикам и быть полезной.

На днях рок-певица выпустила новую песню за последние полтора года. Она называет «Крым». Композицию оценил музыкальный обозреватель Денис Ступников, отметив в эфире НСН, что драматические события последнего времени пошли Земфире на пользу.

