Красный Крест обнаружил нахождение 1253 пропавших жителей Курской области
23 ноября 202421:00
Удалось установить связь или узнать судьбу 1253 пропавших жителей Курской области, рассказали в Российском Красном Кресте (РКК).
Среди пропавших 982 гражданских лица и 281 военнослужащий. Отмечается, что на поиск людей было подано 6225 заявок.
Отмечается, что большая часть людей жили в Суджанском (порядка 61%), Кореневском (11%) и Глушковском (8,18%) районах, еще 19,7% — в других муниципалитетах.
Ранее РКК помог в поисках около 1200 человек, пропавших в Курской области на фоне атаки со стороны ВСУ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru