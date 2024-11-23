Красный Крест обнаружил нахождение 1253 пропавших жителей Курской области

Среди пропавших 982 гражданских лица и 281 военнослужащий. Отмечается, что на поиск людей было подано 6225 заявок.

Отмечается, что большая часть людей жили в Суджанском (порядка 61%), Кореневском (11%) и Глушковском (8,18%) районах, еще 19,7% — в других муниципалитетах.

Ранее РКК помог в поисках около 1200 человек, пропавших в Курской области на фоне атаки со стороны ВСУ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

