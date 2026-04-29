СМИ: Выборы президента ФИФА пройдут в следующем году в Марокко

Выборы президента Международной федерации футбола (ФИФА) пройдут в рамках заседания 77-го конгресса объединения в 2027 году. Об этом сообщает канал RMC Sport, ссылаясь на источники.

Конгресс состоится в Марокко.

Отмечается, что избирательный период начнется 30 апреля.

Сейчас должность президента ФИФА занимает Джанни Инфантино, он был избран главой федерации в 2016 году. Позднее, в 2019-м и 2023-м, Инфантино переизбирался на безальтернативной основе.

