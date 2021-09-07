Красноярский бизнесмен Быков получил 13 лет колонии

Бизнесмена из Красноярска Анатолия Быкова суд приговорил к 13 годам лишения свободы, сообщает телеканал «360».

Обвиняемый в организации убийств бизнесмен Быков решил участвовать в выборах в Госдуму

Наказание он будет отбывать в колонии общего режима. Защита планирует обжаловать приговор. Правозащитник предпринимателя Алексей Прохоров заявил, что во время расследования были нарушения уголовно-процессуального законодательства - «суд фактически выступил вторым государственным обвинителем».

Напомним, прокуратура просила приговорить Быкова к 14 годам и 11 месяцам колонии общего режима.

По версии следствия, у предпринимателя возник конфликт из-за денег с членом его «преступной группировки» Александром Наумовым, и когда рядом с его автомобилем прогремел взрыв, он решил, что его пытались убить Наумов и Кирилл Войтенко.

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ФОТО: РИА Новости//Руслан Кривобок
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