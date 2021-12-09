Краснов: У главы ставропольского ГИБДД найден еще 21 объект недвижимости
У главы ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова, который был ранее задержан по подозрению в коррупции, помимо особняка с «золотым унитазом» нашли еще 21 объект недвижимости, а также шесть автомобилей, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального прокурора РФ Игоря Краснова.
По его словам, все это оформлено как на самого Сафонова, так и на его родственников и близких.
В ближайшее время суд должен принять решение об изъятии данного имущества. Генпрокурор также заявил, что у ряда подчиненных Сафонова, которые фигурируют в деле, имелись активы на сотни миллионов рублей.
Напомним, резонансным стало задержание 35 сотрудников Ставропольского ГИБДД во главе с начальником управления Алексеем Сафоновым. Они обвиняются в получении взятки в особо крупном размере на сумму более 19 миллионов рублей. Комментируя произошедшие 20 июля задержания, депутат Госдумы Александр Хинштейн написал в своем Telegram, что на «Ставрополье действовала самая настоящая мафия, наживавшаяся на всем — от блатных номеров и пропуска большегрузов до торговли песком».
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