Краснов: У главы ставропольского ГИБДД найден еще 21 объект недвижимости

По его словам, все это оформлено как на самого Сафонова, так и на его родственников и близких.

В ближайшее время суд должен принять решение об изъятии данного имущества. Генпрокурор также заявил, что у ряда подчиненных Сафонова, которые фигурируют в деле, имелись активы на сотни миллионов рублей.

Напомним, резонансным стало задержание 35 сотрудников Ставропольского ГИБДД во главе с начальником управления Алексеем Сафоновым. Они обвиняются в получении взятки в особо крупном размере на сумму более 19 миллионов рублей. Комментируя произошедшие 20 июля задержания, депутат Госдумы Александр Хинштейн написал в своем Telegram, что на «Ставрополье действовала самая настоящая мафия, наживавшаяся на всем — от блатных номеров и пропуска большегрузов до торговли песком».

