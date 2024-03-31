Краснов пока исключил возможность суда над украинскими и западными политиками

«Увидеть их всех на скамейке правосудия пока нереалистично», – заявил он.

Краснов считает, что требуется провести сбор документальных доказательств зверств неонацистов, чтобы не позволить исказить произошедшие события.

Генпрокурор также напомнил о принципе неотвратимости наказания.

«В дальнейшем мы представим все наши собранные материалы для рассмотрения в справедливом суде», - добавил Краснов.

Ранее Россия потребовала от международных организаций осудить расстрел российских военнопленных и провести тщательное расследование. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».