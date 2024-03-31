Краснов пока исключил возможность суда над украинскими и западными политиками

Увидеть на скамье подсудимых украинских и западных политиков, в отношении которых открыты уголовные дела, пока нереалистично. Об этом заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в интервью Павлу Зарубину.

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«Увидеть их всех на скамейке правосудия пока нереалистично», – заявил он.

Краснов считает, что требуется провести сбор документальных доказательств зверств неонацистов, чтобы не позволить исказить произошедшие события.

Генпрокурор также напомнил о принципе неотвратимости наказания.

«В дальнейшем мы представим все наши собранные материалы для рассмотрения в справедливом суде», - добавил Краснов.

Ранее Россия потребовала от международных организаций осудить расстрел российских военнопленных и провести тщательное расследование. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Алексей Никольский//РИА Новости
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