Краснов пока исключил возможность суда над украинскими и западными политиками
Увидеть на скамье подсудимых украинских и западных политиков, в отношении которых открыты уголовные дела, пока нереалистично. Об этом заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в интервью Павлу Зарубину.
«Увидеть их всех на скамейке правосудия пока нереалистично», – заявил он.
Краснов считает, что требуется провести сбор документальных доказательств зверств неонацистов, чтобы не позволить исказить произошедшие события.
Генпрокурор также напомнил о принципе неотвратимости наказания.
«В дальнейшем мы представим все наши собранные материалы для рассмотрения в справедливом суде», - добавил Краснов.
Ранее Россия потребовала от международных организаций осудить расстрел российских военнопленных и провести тщательное расследование. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru