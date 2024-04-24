Из математиков в список Forbes: Задержан «заслуженный строитель» Минобороны Тимур Иванов

Отмечается, что Иванову грозит до 15 лет лишения свободы. Впрочем, сообщает издание «Фонтанка», теоретически замминистра может отделаться и штрафом в размере от 3 млн рублей. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об аресте замминистра уже 24 апреля: если следствие будет гражданским — то в Басманный суд Москвы, если военным — то в 235-й гарнизонный военный суд столицы.

«СЯДЕМ ВСЕ»?

Пост замминистра обороны Иванов занял в 2016 году, до этого он возглавлял «Оборонстрой». В Минобороны задержанный чиновник занимался управлением имуществом, расквартированием войск, медицинским и жилищным обеспечением, а также закупкой товаров, работ и услуг в рамках гособоронзаказа. Впрочем, это далеко не полный круг обязанностей Иванова — в его ведении находились также архитектурно-строительное проектирование, инженерные изыскания, реконструкцию, строительство и капремонт объектов Минобороны. Вот и в день задержания чиновник не сидел без дела — участвовал в посвященной развитию Ленинградского и Московского военных округов коллегии оборонного ведомства.

Справедливости ради стоит отметить, что задержали не одного Иванова, но и еще несколько человек, которых подозревают в причастности к передаче денег, сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник в силовых структурах.

Также источник «Известий» добавил, что уголовное дело в отношении Иванова могло быть возбуждено в связи с выполнением строительных контрактов министерства обороны. В частности, добавляет Lenta.ru, Иванову вменяется получение «откатов» в строительной сфере, в том числе получение взяток при строительстве национального центра управления Минобороны.

МИНИСТР-МАТЕМАТИК

Биография задержанного замминистра весьма занятная. Иванов окончил в 1997 году МГУ по специальности «прикладная математика», с 1999 по 2012 год трудился на предприятиях топливно-энергетического комплекса, после чего стал зампредом правительства Подмосковья (что интересно, эту должность он занял тогда, когда пост губернатора Подмосковья занимал не кто иной, как Шойгу), а в 2013 году занял пост главы «Оборонстроя». И, наконец, в 2016 году Иванов был назначен замминистра обороны, причем с его назначением совпало решение российского правительства засекретить закупки Минобороны, сообщает «Фонтанка». После начала спецоперации чиновник попал под санкции США и Евросоюза. Кроме того, Иванов — действительный государственный советник I класса (2019), Герой ЛНР (2022) и Заслуженный строитель России. Также Иванов известен тем, что при нем были, в частности, построены парк «Патриот» и находящийся на его территории главный храм вооруженных сил — Патриарший собор во имя Воскресения Христова.