Из математиков в список Forbes: Задержан «заслуженный строитель» Минобороны Тимур Иванов
Опальный замминистра обороны, входивший в список Forbes, не раз становился объектом нещадной критики, за получение взятки он может провести в колонии до 15 лет.
Следственный комитет России сообщил о задержании по подозрению в получении взятки в особо крупном размере замминистра обороны России Тимура Иванова. В правоохранительных органах также уточнили, что этому предшествовала длительная оперативная разработка, сообщило агентство ТАСС. Более того, по данным Lenta.ru, также полученным от правоохранительных органов, ФСБ собирала на Иванова материалы в течение пяти лет.
Отмечается, что материалы дела основаны на результатах оперативных действий и показаниях свидетелей. Кроме того, оперативное сопровождение уголовного дела вела военная контрразведка ФСБ. Сейчас с Ивановым проводят следственные мероприятия.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, российскому лидеру Владимиру Путину уже доложили о задержании замминистра, сообщили об этом и министру обороны Сергею Шойгу.
Отмечается, что Иванову грозит до 15 лет лишения свободы. Впрочем, сообщает издание «Фонтанка», теоретически замминистра может отделаться и штрафом в размере от 3 млн рублей. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об аресте замминистра уже 24 апреля: если следствие будет гражданским — то в Басманный суд Москвы, если военным — то в 235-й гарнизонный военный суд столицы.
«СЯДЕМ ВСЕ»?
Пост замминистра обороны Иванов занял в 2016 году, до этого он возглавлял «Оборонстрой». В Минобороны задержанный чиновник занимался управлением имуществом, расквартированием войск, медицинским и жилищным обеспечением, а также закупкой товаров, работ и услуг в рамках гособоронзаказа. Впрочем, это далеко не полный круг обязанностей Иванова — в его ведении находились также архитектурно-строительное проектирование, инженерные изыскания, реконструкцию, строительство и капремонт объектов Минобороны. Вот и в день задержания чиновник не сидел без дела — участвовал в посвященной развитию Ленинградского и Московского военных округов коллегии оборонного ведомства.
Справедливости ради стоит отметить, что задержали не одного Иванова, но и еще несколько человек, которых подозревают в причастности к передаче денег, сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник в силовых структурах.
Также источник «Известий» добавил, что уголовное дело в отношении Иванова могло быть возбуждено в связи с выполнением строительных контрактов министерства обороны. В частности, добавляет Lenta.ru, Иванову вменяется получение «откатов» в строительной сфере, в том числе получение взяток при строительстве национального центра управления Минобороны.
МИНИСТР-МАТЕМАТИК
Биография задержанного замминистра весьма занятная. Иванов окончил в 1997 году МГУ по специальности «прикладная математика», с 1999 по 2012 год трудился на предприятиях топливно-энергетического комплекса, после чего стал зампредом правительства Подмосковья (что интересно, эту должность он занял тогда, когда пост губернатора Подмосковья занимал не кто иной, как Шойгу), а в 2013 году занял пост главы «Оборонстроя». И, наконец, в 2016 году Иванов был назначен замминистра обороны, причем с его назначением совпало решение российского правительства засекретить закупки Минобороны, сообщает «Фонтанка». После начала спецоперации чиновник попал под санкции США и Евросоюза. Кроме того, Иванов — действительный государственный советник I класса (2019), Герой ЛНР (2022) и Заслуженный строитель России. Также Иванов известен тем, что при нем были, в частности, построены парк «Патриот» и находящийся на его территории главный храм вооруженных сил — Патриарший собор во имя Воскресения Христова.
Правда, и критиковали его немало. Так, весьма нелестного мнения об Иванове был ныне покойный основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, сообщило издание «Фонтанка».
Отметим, что Иванов далеко не бедствовал (так, в 2019 году он попал в рейтинг «Богатейших силовиков России» по версии журнала Forbes, совокупный доход семьи составил 136,7 млн рублей) да и вниманием СМИ не был обделен, не в последнюю очередь благодаря бывшей супруге — светской львице, телеведущей и создательнице дома моды «Метрополь» Светлане Захаровой. Причем богатство это не лежало в сундуках, супруги жили на широкую ногу: СМИ не раз замечали «светскую львицу» на модных курортах, да и сам Иванов в бытность свою советником исполнительного директора концерна «Росэнергоатом» попадал в объективы папарацци на московских и зарубежных вечеринках.
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