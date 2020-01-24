Краснокнижные синехвостые вараны поселились в Московском зоопарке
Редкие синехвостые вараны появились в Московском зоопарке. Это произошло впервые за 50 лет. Двух самцов и двух самок привезли с индонезийского острова Биак в Тихом океане. Эти рептилии занесены в Международную Красную книгу. Дело в том, их численность ежегодно сокращается, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
В 1970-х годах синехвостые вараны уже были представлены в коллекции столичного зоосада, но потомства от них тогда получить не удалось.
Сейчас сотрудники намерены создать для редких рептилий максимально комфортные условия для размножения.
Посетители зоопарка смогут увидеть ящериц в мае, пока же они осваиваются на новом месте.
Синехвостый варан отличается яркой внешностью, большая часть его хвоста голубого цвета, а горло и брюшко окрашено в мраморный бело-желтый цвет. У животного мощные лапы с длинными когтями, с помощью которых он цепляется за различные поверхности, а также охотится на грызунов, птиц и насекомых.
Ранее в Московском зоопарке рассказали, как летучих мышей готовят к зимовке.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Ставки учителей вырастут в два раза
- Судный день человечества приблизился на 20 секунд
- Новости за ночь: В Минкомсвязи открестились от опубликованного «списка бесплатных сайтов»
- Новости за ночь: ЦРУ обнародовало архив об «агенте Гитлера» Бандере
- Новости за ночь: Названы компании, выигравшие от смены правительства