Краснокнижные синехвостые вараны поселились в Московском зоопарке

Редкие синехвостые вараны появились в Московском зоопарке. Это произошло впервые за 50 лет. Двух самцов и двух самок привезли с индонезийского острова Биак в Тихом океане. Эти рептилии занесены в Международную Красную книгу. Дело в том, их численность ежегодно сокращается, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

В 1970-х годах синехвостые вараны уже были представлены в коллекции столичного зоосада, но потомства от них тогда получить не удалось.