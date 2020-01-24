Краснокнижные синехвостые вараны поселились в Московском зоопарке

24 января 202008:04

Редкие синехвостые вараны появились в Московском зоопарке. Это произошло впервые за 50 лет. Двух самцов и двух самок привезли с индонезийского острова Биак в Тихом океане. Эти рептилии занесены в Международную Красную книгу. Дело в том, их численность ежегодно сокращается, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

В 1970-х годах синехвостые вараны уже были представлены в коллекции столичного зоосада, но потомства от них тогда получить не удалось.

В Московском зоопарке родился голубой баран

Сейчас сотрудники намерены создать для редких рептилий максимально комфортные условия для размножения.

Посетители зоопарка смогут увидеть ящериц в мае, пока же они осваиваются на новом месте.

Синехвостый варан отличается яркой внешностью, большая часть его хвоста голубого цвета, а горло и брюшко окрашено в мраморный бело-желтый цвет. У животного мощные лапы с длинными когтями, с помощью которых он цепляется за различные поверхности, а также охотится на грызунов, птиц и насекомых.

Ранее в Московском зоопарке рассказали, как летучих мышей готовят к зимовке.


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ФОТО: mos.ru
ТЕГИ:Московский Зоопарк