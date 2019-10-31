В Московском зоопарке летучих мышей готовят к зимовке

Более 20 летучих мышей, найденных в Москве, принесли в Московский зоопарк на зимовку жители столицы, передает АГН Москва со ссылкой на пресс-служба Московского зоопарка.

«С середины октября в Центре реабилитации и зимней передержки рукокрылых начался новый сезон. За это время в руки специалистов попало более 20 летучих мышей: их обнаружили неравнодушные люди в разных уголках Москвы и области и доставили в Центр. 10 зверьков поступили с оптимальной массой тела, поэтому их после ветеринарного осмотра и непродолжительной подготовки отправили в холодильную камеру, где мыши проспят всю зиму. Остальные животные сейчас активно отъедаются и готовятся к спячке», - говорится в сообщении.

Как отмечают в Московском зоопарке, Центр реабилитации и зимней передержки рукокрылых был создан в 2017 году. За время его работы удалось спасти более 300 зверьков, среди которых двухцветные кожаны, рыжие вечерницы, лесные нетопыри, бурые ушаны.

Ранее гендиректор зоопарка Светлана Акулова рассказывала, что в Москве обитает шесть видов рукокрылых. Их численность невысока и все они занесены в Красную книгу Москвы как редкие и исчезающие.

