В Московском зоопарке летучих мышей готовят к зимовке
Более 20 летучих мышей, найденных в Москве, принесли в Московский зоопарк на зимовку жители столицы, передает АГН Москва со ссылкой на пресс-служба Московского зоопарка.
«С середины октября в Центре реабилитации и зимней передержки рукокрылых начался новый сезон. За это время в руки специалистов попало более 20 летучих мышей: их обнаружили неравнодушные люди в разных уголках Москвы и области и доставили в Центр. 10 зверьков поступили с оптимальной массой тела, поэтому их после ветеринарного осмотра и непродолжительной подготовки отправили в холодильную камеру, где мыши проспят всю зиму. Остальные животные сейчас активно отъедаются и готовятся к спячке», - говорится в сообщении.
Как отмечают в Московском зоопарке, Центр реабилитации и зимней передержки рукокрылых был создан в 2017 году. За время его работы удалось спасти более 300 зверьков, среди которых двухцветные кожаны, рыжие вечерницы, лесные нетопыри, бурые ушаны.
Ранее гендиректор зоопарка Светлана Акулова рассказывала, что в Москве обитает шесть видов рукокрылых. Их численность невысока и все они занесены в Красную книгу Москвы как редкие и исчезающие.
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