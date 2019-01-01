В Московском зоопарке родился голубой баран

В Московском зоопарке – пополнение. Как отмечает АГН Москва, ссылаясь на пресс-службу зоосада, там на свет появился самец голубого барана.

Как отметила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, пока большую часть времени ягненок старается находиться рядом с матерью, поскольку ему нужно есть семь-девять раз в день. А когда он подрастет, отправится в один из европейских или российских зоосадов.

Кроме того, Светлана Акулова подчеркнула, что голубые бараны занесены в Красную книгу, а в зоопарках встречаются крайне редко.