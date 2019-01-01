В Московском зоопарке родился голубой баран
В Московском зоопарке – пополнение. Как отмечает АГН Москва, ссылаясь на пресс-службу зоосада, там на свет появился самец голубого барана.
Как отметила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, пока большую часть времени ягненок старается находиться рядом с матерью, поскольку ему нужно есть семь-девять раз в день. А когда он подрастет, отправится в один из европейских или российских зоосадов.
Кроме того, Светлана Акулова подчеркнула, что голубые бараны занесены в Красную книгу, а в зоопарках встречаются крайне редко.
Ранее НСН писала, что в Московском зоопарке появятся два гигантских мамонтовых осла пуату. Их купили в Индонезии для разведения. Животных должны привезти в российскую столицу до 28 июля.
Мамонтовый осёл пуату - один из самых редких и малоизвестных пород этого вида животных. Главное его отличие от сородичей - длинная коричневая шерсть, свисающая до самой земли.
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