ВЦИОМ выяснил отношение россиян к Владимиру Ленину

Ещё 26% опрошенных заявили, что о Ленине буду вспоминать, как о вожде, для которого на первом месте стояли интересы трудящихся. А 7% респондентов выразили мнение, что политика будут помнить, как жестокого диктатора, готового жертвовать жизнями миллионов человек.

Согласно результатам опроса, ещё 29% россиян считают, что через 40-50 лет о Ленине будут вспоминать только историки.

В преддверии 152-й годовщины со дня рождения Ленина (отмечается 22 апреля) ВЦИОМ также выяснил, что 2% опрошенных не знают, кто такой Владимир Ильич.

Ранее первый заместитель председателя ЦК партии «Коммунисты России» Ярослав Сидоров назвал предложения по захоронению Владимира Ленина публичными призывами к гражданской войне, сообщает RT.

