Краснодарский губернатор хочет построить новый город и перенести туда местную власть
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев собирается возвести так называемый «новый Краснодар» и перевести туда чиновников, сообщает портал 93.Ru.
Уточняется, что район на 270 тысяч жителей собираются построить на выезде из города, около поселка Новознаменский.
Концепцию развития планируют вынести на общественные обсуждения, а затем отправить на реализацию. Власти говора планируют переселить в новый район чиновников, чтобы разгрузить исторический центр от пробок.
Ранее глава администрации Великосельского поселения в Ярославской области Виталий Водопьянов заявил, что никто из жителей деревни Шалава не жаловался на название и не предлагал её переименовать, а прежде чем обсуждать такие вопросы следует «смотреть на историческую составляющую», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru