Краснодарский губернатор хочет построить новый город и перенести туда местную власть

Уточняется, что район на 270 тысяч жителей собираются построить на выезде из города, около поселка Новознаменский.

Концепцию развития планируют вынести на общественные обсуждения, а затем отправить на реализацию. Власти говора планируют переселить в новый район чиновников, чтобы разгрузить исторический центр от пробок.

Ранее глава администрации Великосельского поселения в Ярославской области Виталий Водопьянов заявил, что никто из жителей деревни Шалава не жаловался на название и не предлагал её переименовать, а прежде чем обсуждать такие вопросы следует «смотреть на историческую составляющую», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

