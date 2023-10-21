Краснодарский губернатор хочет построить новый город и перенести туда местную власть

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев собирается возвести так называемый «новый Краснодар» и перевести туда чиновников, сообщает портал 93.Ru.

Власти села Лох отказались менять название

Уточняется, что район на 270 тысяч жителей собираются построить на выезде из города, около поселка Новознаменский.

Концепцию развития планируют вынести на общественные обсуждения, а затем отправить на реализацию. Власти говора планируют переселить в новый район чиновников, чтобы разгрузить исторический центр от пробок.

Ранее глава администрации Великосельского поселения в Ярославской области Виталий Водопьянов заявил, что никто из жителей деревни Шалава не жаловался на название и не предлагал её переименовать, а прежде чем обсуждать такие вопросы следует «смотреть на историческую составляющую», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
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