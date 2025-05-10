Канатоходец прошел со Знаменем Победы на высоте 20 метров в Махачкале
10 мая 202517:16
Канатоходец Камил Мамаев прошел со Знаменем Победы на высоте 20 метров в Махачкале.
В День Победы эквилибрист прошел по канату у памятника Амет-Хану Султану в столице Дагестана. В руках у него было Знамя Победы.
Сам Мамаев рассказал, что его номер — символ того пути, который прошли наши предки, и попытка передать дух стойкости тем, кто смотрит снизу вверх.
Ранее в Брянске 9 мая состоялись торжественный митинг и парад, приуроченные к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru