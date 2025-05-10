Канатоходец прошел со Знаменем Победы на высоте 20 метров в Махачкале

Канатоходец Камил Мамаев прошел со Знаменем Победы на высоте 20 метров в Махачкале.

Фильм «В списках не значился» возглавил прокат в День Победы

В День Победы эквилибрист прошел по канату у памятника Амет-Хану Султану в столице Дагестана. В руках у него было Знамя Победы.

Сам Мамаев рассказал, что его номер — символ того пути, который прошли наши предки, и попытка передать дух стойкости тем, кто смотрит снизу вверх.

Ранее в Брянске 9 мая состоялись торжественный митинг и парад, приуроченные к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ДагестанПарад Победы

Горячие новости

Все новости

партнеры