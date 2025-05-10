Канатоходец прошел со Знаменем Победы на высоте 20 метров в Махачкале

В День Победы эквилибрист прошел по канату у памятника Амет-Хану Султану в столице Дагестана. В руках у него было Знамя Победы.



Сам Мамаев рассказал, что его номер — символ того пути, который прошли наши предки, и попытка передать дух стойкости тем, кто смотрит снизу вверх.

Ранее в Брянске 9 мая состоялись торжественный митинг и парад, приуроченные к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

