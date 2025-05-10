Попова обусловила открытие пляжей Анапы скоростью их очистки
10 мая 202517:40
Открытие пляжей Анапы в текущем сезоне зависит от того, как быстро и эффективно проведут мероприятия по их очистке, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Как отметила Попова в беседе с «Интерфаксом», ситуацию на пляжах Анапы «мониторят буквально каждый день».
Ранее Попова сообщила о том, что курортный сезон не может быть открыт в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края из-за повторных разливов мазута, передает «Радиоточка НСН».
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- Попова обусловила открытие пляжей Анапы скоростью их очистки
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru