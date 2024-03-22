Краснодарка попала в Книгу рекордов России, родив детей с разницей в 34 года

Женщина родила дочь в апреле 2023 года. На тот момент ее сыну было уже 34 года. Разница в возрасте между детьми, рожденными от разных отцов, составила 34 года 4 месяца и 23 дня.

Предыдущий рекорд был зарегистрирован в Ставрополе. Тогда разница в возрасте между детьми составила 27 лет 11 месяцев и 22 дня.

Ранее уполномоченная по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец в разговоре с НСН заявила, что шоу «Беременная в 16» паразитирует на интересе общества к ранней беременности и бросает тень на семейные ценности, передает «Радиоточка НСН».

