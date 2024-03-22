Краснодарка попала в Книгу рекордов России, родив детей с разницей в 34 года
Жительница Краснодара попала в Книгу рекордов России в категории «Наибольшая разница в возрасте между братом и сестрой в России». Об этом говорится на официальном сайте организации.
Женщина родила дочь в апреле 2023 года. На тот момент ее сыну было уже 34 года. Разница в возрасте между детьми, рожденными от разных отцов, составила 34 года 4 месяца и 23 дня.
Предыдущий рекорд был зарегистрирован в Ставрополе. Тогда разница в возрасте между детьми составила 27 лет 11 месяцев и 22 дня.
Ранее уполномоченная по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец в разговоре с НСН заявила, что шоу «Беременная в 16» паразитирует на интересе общества к ранней беременности и бросает тень на семейные ценности, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Дочь Пескова снялась в сериале «Исполняющий обязанности»
- Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у берегов Индонезии
- «Шумный, экспрессивный… открытый!»: Войтинский заступился за «оступившегося» Кологривого
- Росрыболовство: С начала года вылов рыбы в России вырос на 9%
- Песков: Россия находится в состоянии войны
- В РФС объяснили отказ от перехода в Азиатскую конфедерацию уменьшением доходов
- Молодежная сборная России по футболу обыграла Уругвай
- СМИ: Компьютеры Apple с чипами M оказались уязвимы перед хакерами
- СМИ: США призвали Украину прекратить удары по нефтеперерабатывающим заводам РФ
- Российские банки подняли лимиты по кредиткам впервые с осени
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru