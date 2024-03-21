Волынец предложила заменить «Беременна в 16» на шоу о многодетных семьях
Телепроект, пропагандирующий раннюю беременность, противоречит семейным ценностям, рассказала НСН Ирина Волынец.
Шоу «Беременная в 16» паразитирует на интересе общества к ранней беременности и бросает тень на семейные ценности, заявила в беседе с НСН уполномоченная по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.
Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал запретить реалити-шоу «Беременна в 16», которое теперь называется «Мама в 16». По его мнению, ранняя беременность – это ЧП, и телевидение не должно пропагандировать неправильный образ жизни. Волынец назвала освещение подобных тем в эфире федеральных телеканалов попыткой улучшить рейтинги.
«Является ли это шоу пропагандой или антипропагандой беременности – сложный вопрос. Любые нормальные родители хотели бы, чтобы дочь сначала закончила школу, потом вышла замуж. Сегодня, возможно, юные девочки смотрят телепроект и тоже хотят забеременеть, чтобы получить какие-то преференции от участия в программе, как минимум, известность федерального уровня. Но если несовершеннолетняя становится мамой и не является эмансипированной, родители становятся опекунами ребенка, который рождается у 16-летней матери. Важно проводить правовой ликбез, пропаганду семейных ценностей и целомудрия до брака, вот задача СМИ. Не должно быть хайпожорства на такой резонансной теме. Я вижу в этом простое желание урвать свой куш», - сказала она.
По словам собеседницы НСН, шоу о ранней беременности можно было бы заменить на телепрограмму о многодетных семьях, что куда лучше бы способствовало увеличению рождаемости в стране.
«Эфирное время можно занять программой про многодетные семьи, которые живут счастливо. Показать не проблемную сторону вопроса, а позитивную. Само название «Беременна в 16» содержит некую проблему. Создатели шоу могут сказать, что таким образом стимулируют снижение возраста наступления беременности и материнства. Мы не выступаем против того, чтобы женщины были многодетными, но необязательно начинать рожать в 16 лет. Можно дождаться хотя бы 18. Девочки становятся беременными в результате определенных действий. Поэтому мы должны проводить пропаганду целомудрия до брака, тогда подобных шоу не будет», - заключила она.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова призвала россиянок рожать первого ребенка до 24 лет. По ее словам, это увеличивает шансы обзавестись двумя-тремя детьми в наиболее подходящем для этого возрасте, напоминает «Радиоточка НСН».
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