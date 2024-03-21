Волынец предложила заменить «Беременна в 16» на шоу о многодетных семьях

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал запретить реалити-шоу «Беременна в 16», которое теперь называется «Мама в 16». По его мнению, ранняя беременность – это ЧП, и телевидение не должно пропагандировать неправильный образ жизни. Волынец назвала освещение подобных тем в эфире федеральных телеканалов попыткой улучшить рейтинги.

«Является ли это шоу пропагандой или антипропагандой беременности – сложный вопрос. Любые нормальные родители хотели бы, чтобы дочь сначала закончила школу, потом вышла замуж. Сегодня, возможно, юные девочки смотрят телепроект и тоже хотят забеременеть, чтобы получить какие-то преференции от участия в программе, как минимум, известность федерального уровня. Но если несовершеннолетняя становится мамой и не является эмансипированной, родители становятся опекунами ребенка, который рождается у 16-летней матери. Важно проводить правовой ликбез, пропаганду семейных ценностей и целомудрия до брака, вот задача СМИ. Не должно быть хайпожорства на такой резонансной теме. Я вижу в этом простое желание урвать свой куш», - сказала она.