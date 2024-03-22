Высокая нагрузка и анемия: Гинеколог указал на риски беременности в 16 лет

Роды в 12-17 лет оказывают повышенную нагрузку на незрелый организм, несовершеннолетние беременные часто страдают анемией и гестозом, рассказал акушер-гинеколог, репродуктолог, кандидат медицинских наук Владимир Литвинов в разговоре с НСН.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов призвал запретить реалити-шоу «Беременна в 16», которое теперь называется «Мама в 16». По его мнению, ранняя беременность – это ЧП, и телевидение не должно пропагандировать неправильный образ жизни. Литвинов рассказал, какие осложнения могут быть у беременных подростков.