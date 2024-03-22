Высокая нагрузка и анемия: Гинеколог указал на риски беременности в 16 лет
До 30% беременностей у девочек-подростков завершаются искусственным прерыванием по медицинским и социальным показаниям, отметил в эфире НСН Владимир Литвинов.
Роды в 12-17 лет оказывают повышенную нагрузку на незрелый организм, несовершеннолетние беременные часто страдают анемией и гестозом, рассказал акушер-гинеколог, репродуктолог, кандидат медицинских наук Владимир Литвинов в разговоре с НСН.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов призвал запретить реалити-шоу «Беременна в 16», которое теперь называется «Мама в 16». По его мнению, ранняя беременность – это ЧП, и телевидение не должно пропагандировать неправильный образ жизни. Литвинов рассказал, какие осложнения могут быть у беременных подростков.
«В России ежегодно становятся матерями примерно 11-14 тысяч несовершеннолетних, это возраст от 12 до 17 лет. И еще около трех тысяч абортов делается в год у этого контингента. Большинство случаев приходится на девушек 16-17 лет – это около 9,5 тысяч родов. Однако беременных в 14-15 лет тоже довольно достаточно, их около тысячи в год. Подростковая беременность - это не столько медицинская, сколько социальная проблема. Согласно природе, если у девочки начались месячные, то она уже может беременеть. Но до 30% беременности у подростков завершается искусственным прерыванием по медицинским, социальным показаниям. Роды оказывают повышенную нагрузку на незрелый подростковый организм. Несовершеннолетние беременные втрое чаще страдают анемией, преимущественно имеют среднетяжелое и тяжелое течение беременности, потому что у каждой второй девочки возникает гестоз», – сказал Литвинов.
Он также перечислил регионы, в которых самая высокая рождаемость среди несовершеннолетних девочек-подростков.
«Тыва – там 13 рождений на тысячу девочек 15-17 лет, Забайкальский край – 12,5 случаев на тысячу и Еврейская автономная область. Реже подростки рожают в Москве – один случай на тысячу подростков, в Петербурге, Ингушетии. Делаем вывод, где занимаются социальными вопросами, где экономически развиты города в России. По социальному статусу, 72% пациенток, у которых беременность – это учащиеся школ, ПТУ, либо они не учатся», – резюмировал собеседник НСН.
Ранее уполномоченная по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец в разговоре с НСН заявила, что шоу «Беременная в 16» паразитирует на интересе общества к ранней беременности и бросает тень на семейные ценности, передает «Радиоточка НСН».
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