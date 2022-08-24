«Берут бюджетные»: Флористы рассказали о ценах на цветы перед 1 сентября

По словам Гагановой, единственное, на что в этом году поднялась цена – это импортная упаковка.

«Единственное, на что немного поднялась цена – на упаковку. На 70% она импортная. При этом российская упаковка не подорожала, у меня в букетах она идет бесплатно, как и раньше», - отметила владелица цветочного салона.

Как правило на 1 сентября покупателей привлекают бюджетные букеты, в числе самых модных цветов остаются гладиолусы.

«В основном берут бюджетные – до 1 тысячи рублей. Астры, травки-муравки, подсолнухи. Третий год подряд стали модными гладиолусы», - добавила Гаганова.

Средняя стоимость букета в России накануне 1 сентября в 2021 году составила 1120 рублей, что на 8% больше, чем в 2020 году, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования ресурса «Чек индекс» IT-компании «Платформа ОФД». Самыми популярными перед Днём Знаний тогда стали хризантемы и розы, которых приобрели на 55% больше, чем в это же время годом ранее.

