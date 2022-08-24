«Берут бюджетные»: Флористы рассказали о ценах на цветы перед 1 сентября
Владелица салона цветов заявила в эфире НСН, что заметного роста цен на букеты к Дню Знаний быть не должно – дефицита на отечественном цветочном рынке нет.
Причин для подорожания цветов накануне 1 сентября нет, самый бюджетный букет обойдется в менее чем 1 тысячу рублей, рассказала владелица салона цветов «Авторские букеты Антонины Гагановой» Антонина Гаганова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Дефицита не будет, потому что наши тепличные хозяйства вырастили очень много цветов. Подсолнухи, астры, гладиолусы, георгины... Мы в этом году даже разработали букеты по 700 рублей на 1 сентября. Подорожание зависит от самого цветочного салона, потому что цветы в закупке не подорожали. Если повышение цен и будет, то оно искусственно – предприниматели просто хотят заработать. Уважающий себя салон не будет поднимать цену на праздники. Цены на цветы, наоборот, подешевели. Если только теплицы на пять рублей поднимут цену на цветок, но это не критично», - считает предприниматель.
По словам Гагановой, единственное, на что в этом году поднялась цена – это импортная упаковка.
«Единственное, на что немного поднялась цена – на упаковку. На 70% она импортная. При этом российская упаковка не подорожала, у меня в букетах она идет бесплатно, как и раньше», - отметила владелица цветочного салона.
Как правило на 1 сентября покупателей привлекают бюджетные букеты, в числе самых модных цветов остаются гладиолусы.
«В основном берут бюджетные – до 1 тысячи рублей. Астры, травки-муравки, подсолнухи. Третий год подряд стали модными гладиолусы», - добавила Гаганова.
Средняя стоимость букета в России накануне 1 сентября в 2021 году составила 1120 рублей, что на 8% больше, чем в 2020 году, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования ресурса «Чек индекс» IT-компании «Платформа ОФД». Самыми популярными перед Днём Знаний тогда стали хризантемы и розы, которых приобрели на 55% больше, чем в это же время годом ранее.
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