Крашенинников: в России не будут ограничивать права непривитых граждан

Законодательно ограничить права людей, которые отказываются от вакцинации, в том числе от коронавируса, невозможно. Об этом заявил на пресс-конференции в Екатеринбурге глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Он пояснил, что ограничение прав возможно только в судебном порядке.