Крашенинников: в России не будут ограничивать права непривитых граждан
Законодательно ограничить права людей, которые отказываются от вакцинации, в том числе от коронавируса, невозможно. Об этом заявил на пресс-конференции в Екатеринбурге глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Он пояснил, что ограничение прав возможно только в судебном порядке.
По словам Крашенинникова, вакцинация в России останется добровольной, а для попадания на культурные и зрелищные мероприятия будут действовать «естественные ограничения».
Так депутат прокомментировал вопрос журналистов о возможности законодательно ограничить права граждан, которые отказались от вакцинации, передает ТАСС.
25 мая правительство внесло в Госдуму проект закона о включении прививки от COVID-19 в национальный календарь профилактических прививок, сообщает РЕН ТВ. Его принятие позволит закупать вакцины от коронавируса за счет федерального бюджета.
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