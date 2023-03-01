КПРФ внесла в Госдуму законопроект о подъеме в школах знамени Победы

Депутаты Госдумы от КПРФ внесли в Госдуму законопроект, обязывающий школы каждый понедельник поднимать не только флаг России, но и копию знамени Победы, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Поправка к действующему закону содержит расширение существующего в школах ритуала подъема российского флага.

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По мнению авторов, подъем копии Знамени Победы нужен для развития патриотических взглядов у молодежи и борьбы с фальсификацией истории в условиях гибридной войны Запада против РФ.

Ранее, как сообщала НСН, в Госдуму внесли поправки об ответственности за дискредитацию участников спецоперации.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ШколыЗаконопроектГосдумаКПРФ
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