КПРФ внесла в Госдуму законопроект о подъеме в школах знамени Победы
Депутаты Госдумы от КПРФ внесли в Госдуму законопроект, обязывающий школы каждый понедельник поднимать не только флаг России, но и копию знамени Победы, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Поправка к действующему закону содержит расширение существующего в школах ритуала подъема российского флага.
По мнению авторов, подъем копии Знамени Победы нужен для развития патриотических взглядов у молодежи и борьбы с фальсификацией истории в условиях гибридной войны Запада против РФ.
Ранее, как сообщала НСН, в Госдуму внесли поправки об ответственности за дискредитацию участников спецоперации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru