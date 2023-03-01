КПРФ внесла в Госдуму законопроект о подъеме в школах знамени Победы

По мнению авторов, подъем копии Знамени Победы нужен для развития патриотических взглядов у молодежи и борьбы с фальсификацией истории в условиях гибридной войны Запада против РФ.

Ранее, как сообщала НСН, в Госдуму внесли поправки об ответственности за дискредитацию участников спецоперации.



