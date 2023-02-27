Госдуму просят запретить идеологию чайлдфри среди детей
Госсобрание Башкортостана и депутат Госдумы Эльвира Аиткулова внесли в нижнюю палату парламента законопроект о запрете пропаганды чайлдфри среди детей и подростков.
Из пояснительной записки следует, что нужно запретить пропаганду добровольного отказа от рождения детей - распространение информации, направленной на формирование у детей положительного образа бездетности и сознательного желания не иметь детей, не связанного с медицинскими противопоказаниями. Все это ведет к деградации общественных институтов, вымыванию традиционных ценностных ориентиров, формирует обстоятельства для депопуляции населения.
Поправки предлагают внести в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
Ранее депутат Нина Останина в пресс-центре НСН раскрыла детали законопроекта о запрете идеологии чайлдфри. В частности, она предлагала ввести уголовную ответственность за пропаганду чайлдфри.
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