КПРФ предложила заменить российский триколор на флаг СССР

Авторы инициативы сослались на опрос ВЦИОМ, согласно которому 67% россиян сожалеют о распаде Советского союза.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что красный флаг СССР был «символом мира, добра и великих побед», это Знамя водрузили в мае 1945 года над поверженным фашистским Рейхстагом.



«Достижения СССР в науке, освоении космоса, медицине, культуре, спорте, техническом прогрессе, а также завоевание авторитета и огромного веса на международной арене состоялись также под красным знаменем», - подчеркнули коммунисты.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что на Украине следует применить опыт СССР по «денацификации Германии», отметив, что прежде всего следует разобраться с украинскими кадрами, которые проводили антироссийскую политику.

