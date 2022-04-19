КПРФ предложила заменить российский триколор на флаг СССР
Депутаты от КПРФ во главе с лидером Геннадием Зюгановым внесли в Госдуму законопроект, в котором предлагается использовать флаг СССР вместо флага России, сообщает ТАСС.
Авторы инициативы сослались на опрос ВЦИОМ, согласно которому 67% россиян сожалеют о распаде Советского союза.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что красный флаг СССР был «символом мира, добра и великих побед», это Знамя водрузили в мае 1945 года над поверженным фашистским Рейхстагом.
«Достижения СССР в науке, освоении космоса, медицине, культуре, спорте, техническом прогрессе, а также завоевание авторитета и огромного веса на международной арене состоялись также под красным знаменем», - подчеркнули коммунисты.
Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что на Украине следует применить опыт СССР по «денацификации Германии», отметив, что прежде всего следует разобраться с украинскими кадрами, которые проводили антироссийскую политику.
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