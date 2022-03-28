Зюганов предложил применить на Украине опыт денацификации Германии
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал применить на Украине опыт СССР по «денацификации Германии».
По словам политика, прежде всего следует разобраться с украинскими кадрами, которые проводили антироссийскую политику.
«Выяснить, кто насаждал эту идеологию в украинских школах. Выбросить учебники, где нацистская идеология поставлена во главу угла, где героями являются не отцы и деды-победители, не Жуков, Рокоссовский, Василевский и Конев, а нацисты Бандера, Шухевич и им подобные», — подчеркнул Зюганов в интервью «Свободной прессе».
Лидер коммунистов направил свои предложения президенту Владимиру Путину, членам Совета Безопасности РФ, премьер-министру Михаилу Мишустину, министрам, а также губернаторам и главам заксобраний.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,8 млн+23 280 / сут.
Умерли
367 тыс.+338 / сут.
Выздоровели
16,7 млн+47 540 / сут.
- СМИ: Российские операторы предупредили о сбоях связи летом из-за дефицита оборудования
- В Минздраве призвали быть готовыми к новой волне COVID-19
- Песков: Прогресса по теме встречи Путина и Зеленского нет
- Россиянам разрешили использовать Facebook и Instagram в законных целях
- Лавров заявил, что никакой изоляции России нет
- Попова: Эпидемия COVID-19 в России не закончилась
- ВС РФ за сутки сбили пять украинских самолетов
- Путин поручил до конца марта представить доклад по переводу расчетов за газ на рубли
- В Турции заявили об обнаружении еще одной мины в Черном море
- Путин поручил изменить условия льготной ипотеки на новостройки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru