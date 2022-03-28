Зюганов предложил применить на Украине опыт денацификации Германии

По словам политика, прежде всего следует разобраться с украинскими кадрами, которые проводили антироссийскую политику.

«Выяснить, кто насаждал эту идеологию в украинских школах. Выбросить учебники, где нацистская идеология поставлена во главу угла, где героями являются не отцы и деды-победители, не Жуков, Рокоссовский, Василевский и Конев, а нацисты Бандера, Шухевич и им подобные», — подчеркнул Зюганов в интервью «Свободной прессе».

Лидер коммунистов направил свои предложения президенту Владимиру Путину, членам Совета Безопасности РФ, премьер-министру Михаилу Мишустину, министрам, а также губернаторам и главам заксобраний.

