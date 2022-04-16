Путин подписал закон о штрафах за сравнение СССР и нацистской Германии
В России за отождествление СССР и нацистской Германии будут штрафовать. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации16 апреля.
Штраф для граждан составит 1-2 тыс. рублей. В качестве альтернативы возможен административный арест на срок до 15 суток. Штрафные санкции для должностных лиц предусмотрены в размере от 2 до 4 тыс. рублей, для юридических лиц — от 10 до 50 тыс. рублей.
Повторное нарушение предполагает административный штраф от 2,5 до 5 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток. Наказание для должностных лиц предусмотрено в размере от 5 до 20 тыс. рублей или дисквалификацию – от полугода до года. Юрлица за подобные нарушения будут оштрафованы на сумму от 50 до 100 тыс. рублей или их деятельность приостановят на срок до 90 суток.
Штраф предполагается за любое «публичное отождествление целей, решений и действий руководства, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства, командования и военнослужащих нацистской Германии и европейских стран оси во время Второй мировой войны». Также наказание предусмотрено за отрицание решающей роли СССР в разгроме нацистской Германии и освобождении стран Европы.
Закон 13 апреля одобрил Совет Федерации.
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