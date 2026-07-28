«Семь часов на отдых — это не обязательно семь часов развлечений. Сюда входит сон, спокойное время без рабочих задач, дорога, бытовое переключение, общение, прогулка. Но важно понимать: дорога с работы домой не всегда является отдыхом, особенно если человек едет в переполненном транспорте, отвечает на рабочие сообщения и продолжает прокручивать задачи. Настоящее восстановление начинается там, где нервная система получает сигнал: опасности нет, срочности нет, можно выдохнуть», - рассказала она.

При этом она призвала не просто лежать с телефоном, а менять виды деятельности, чтобы отдохнуть полноценно.

«Чтобы восстанавливаться быстрее, важно не просто «лежать с телефоном», а менять тип нагрузки. Если весь день был связан с интеллектуальной работой и общением, лучше помогает тишина, прогулка, физическая активность умеренной интенсивности, душ, дыхательные практики, спокойный ужин без рабочих переписок. Если работа монотонная и малоподвижная, может помочь движение, смена обстановки, живое общение. Ключевой принцип — отдых должен отличаться от работы», - отметила Каталина.

Также она дала советы, как определить выгорание, и что делать в таком случае.

«Также стоит вводить жесткие границы: не проверять рабочие чаты перед сном, заранее определять время завершения рабочего дня, планировать отдых так же серьезно, как рабочие встречи. Если человек вспоминает об отдыхе только тогда, когда уже «сломался», это не восстановление, а экстренная реанимация ресурса. Самый тревожный признак — когда даже после выходных человек не чувствует облегчения. Это может говорить о накопленном истощении или выгорании. В таком случае нужно не только «лучше отдыхать», но и пересматривать нагрузку, режим, обязанности и, возможно, обращаться за профессиональной помощью», - добавила собеседница НСН.

Эффективно отдохнуть от работы можно за неделю, если переключиться с мыслей о работе на другие эмоциональные впечатления, заявил НСН психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров.

