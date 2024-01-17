Козлов: Продление Сокольнической линии усилит развитие общественного транспорта ТиНАО

Он отметил, что после продления Сокольнической линии жители поселения Сосенское смогут быстрее передвигаться. Козлов подчеркнул, что станцией также будут активно пользоваться жители Воскресенского, Южного Бутово и Щербинки.

Козлов напомнил, что мэр российской столицы Сергей Собянин подтвердил планы по строительству Троицкой линии метро: в настоящее время на линии из 17 станций активные работы ведутся на участке из 11 новых станций.

