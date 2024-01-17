Козлов: Продление Сокольнической линии усилит развитие общественного транспорта ТиНАО

Продление Сокольнической линии московского метро до станции «Потапово» станет ключевым фактором развития общественного транспорта ТиНАО в 2024 году. Об этом сообщил депутат Мосгордумы Александр Козлов.

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Он отметил, что после продления Сокольнической линии жители поселения Сосенское смогут быстрее передвигаться. Козлов подчеркнул, что станцией также будут активно пользоваться жители Воскресенского, Южного Бутово и Щербинки.

Козлов напомнил, что мэр российской столицы Сергей Собянин подтвердил планы по строительству Троицкой линии метро: в настоящее время на линии из 17 станций активные работы ведутся на участке из 11 новых станций.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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