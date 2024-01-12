Собянин подвел итоги обновления инфраструктуры метро в 2023 году

Инфраструктура в метро Москвы постоянно обновляется, работы по модернизации ведутся без остановок. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«В прошлом году мы полностью запустили БКЛ, открыли несколько станций Солнцевской и Люблинско-Дмитровской линий», – напомнил градоначальник.

В то же время на Замоскворецкой линии построили заново часть тоннеля от «Царицыно» до «Кантемировской» с применением самых передовых технологий, также на станции «Царицыно» был проведен ремонт подуличного перехода и открытие дополнительного выхода. Кроме того, специалисты обновили центральные станции Серпуховско-Тимирязевской и Люблинско-Дмитровской линий.

Также в Москве завершили модернизацию вентиляционных шахт метро, заменили свыше 130 километров кабельных линий, почти 98 километров путей, отремонтировали около ста эскалаторов.

